Восстановлению дипотношений Кубы и США исполнилось два года

ВАШИНГТОН/ГАВАНА/МОНТЕВИДЕО, 20 июл – РИА Новости. Вторую годовщину восстановления дипломатических отношений между США и Кубой и в Вашингтоне, и в Гаване встречают гораздо более сдержанно, чем первую – вектор поменялся после того, как республиканская администрация Дональда Трампа сменила демократическую администрацию Барака Обамы.
О намерении нормализовать отношения кубинский и американский лидеры объявили 17 декабря 2014 года. После этого последовала целая серия встреч высокопоставленных дипломатов в Вашингтоне и в Гаване, и уже летом следующего года на Кубе и в США вновь были открыты посольства.
Предметом диалога на высоком уровне становились и такие темы, как сотрудничество в телекоммуникационной сфере, права человека, а также вопрос о компенсациях. США исключили Кубу из списка стран-пособников терроризма, а, незадолго до того, как покинуть свой пост, президент США Барак Обама отменил политику "мокрых ног-сухих ног", чего в течение долгого времени требовала Гавана. В соответствии с этой политикой береговая охрана США возвращала на Кубу нелегалов, задержанных в море, в то время как сумевшие добраться до берега по морю или же достигшие американской границы сухопутным путем получали миграционные льготы и преференции.
Тем не менее, на фоне начавшегося диалога и сближения Гавана неоднократно прямо и косвенно критиковала Барака Обаму за то, что тот не до конца воспользовался своими президентскими полномочиями и фактически оставил в полной силе эмбарго против Кубы.
Трамп: вперед, в прошлое?
"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой", — сказал нынешний американский лидер. Со свойственным ему деловым подходом он назвал это соглашение "ужасным", добавив, что оно "сеет нестабильность в регионе". Кроме того, президент отметил, что США в результате данного соглашения "ничего не получили взамен".
При этом он пообещал не снимать с Кубы санкции до тех пор, пока там не будут проведены политические реформы, в частности, пока не будут освобождены политзаключенные и легализованы различные партии.
"Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев", — отметил президент. По его словам, "она будет справедливой, и в ней будет смысл".
Дополнительных деталей Трампа не уточнил, но судя по всему, Вашингтон будет в ходе переговоров – если они вообще начнутся – диктовать свои условия и трактовать свободу и демократию исходя из своих представлений.
Туризму — стоп
Объясняется это решение тем, что поступающие от туризма средства Гавана направляет на финансирование своей военной монополии Grupo de Administracion Emperesarial (GAESA).
Как заявил в данной связи официальный представитель Белого дома, "многие сделки между США и Кубой приносили прибыль кубинским военным, которые продолжают притеснять народ".
Впрочем, есть здесь одно "но". Американские авиакомпании уже почувствовали "вкус" полетов на Кубу и не хотят терять доходы. Впрочем, Трамп политиком стал совсем недавно, но с бизнесменами он говорит на одном языке. Стало быть, и с авиакомпаниями есть шанс договориться.
Новая экономика
В справке госдепа по этой части говорится, что "хотя санкции и остаются в силе, США являются для Кубы одним из крупнейших поставщиков продовольствия и сельхозпродукции". В частности, указывается на то, что в прошлом году этих товаров на Кубу было поставлено на 247 миллионов долларов. Кроме того, общий объем средств, переправленный американцами на остров, "оценивается в 2016 году в 3 миллиарда долларов, и это играет важную роль в экономике Кубы, управляемой государством".
Также американские власти указывают на то, что политика Трампа по Кубе "будет стимулировать американскую торговлю со свободными кубинскими предприятиями и будет оказывать давление на правительство Кубы", позволяя тем самым кубинским гражданам расширять частный сектор.
Позиция Гаваны
По словам Кастро, нынешняя же администрация президента Трампа пошла на ужесточение эмбарго, используя "старую и враждебную риторику времен холодной войны и прикрываясь озабоченностью правами человека".
Кастро призвал США не ждать от Гаваны уступок, связанных с суверенитетом страны и ее независимости. "Мы никогда в истории революции этого не делали", — подчеркнул кубинский лидер.
Кто за, кто против
В недавнем интервью газете Miami Herald он выразил уверенность в том, что "Трамп будет относиться к Кубе, как и следует относиться к диктаторскому государству, и что американская внешняя политика будет отражать тот факт, что сотрудничество с кубинской военщиной не отвечает национальным интересам США".
Еще одним сторонником ужесточения мер в отношении Гаваны так же ожидаемо стал коллега Рубио по сенату Тед Круз. Сразу же после объявления Трампом нового направления он выступил с заявлением, в котором назвал принятое решение "важным шагом в правильном направлении". Законодатель напомнил, что и прежде поддерживал подобные меры, в частности, законопроект о запрете финансирования сделок со структурами под контролем кубинских военных, который предлагал Рубио.
"Я приветствую позитивный шаг Трампа в сторону прекращения финансирования США кубинской армии. Для меня это не что-то абстрактное, это очень личный вопрос. Мои отец и тетя сидели в тюрьме на Кубе – при Батисте и при Кастро. Они на собственном опыте убедились в том, как кубинские власти подавляют народ, и они оба сбежали в США в поисках свободы", — рассказал сенатор.
Впрочем, противников у идеи ужесточения курса тоже хватает, хотя, возможно, среди них и нет таких "звезд" политики", как Рубио и Круз. В частности, старший сотрудник традиционно тяготеющего к Демократической партии вашингтонского политологического института имени Брукингса Тед Пикконе признал, что "окно возможностей закрывается", но отметил необходимость "выработки стратегии по оказанию влияния на администрацию Трампа". По его словам, потепление отношений с Гаваной отвечает интересам Вашингтона не только в экономике, но и в национальной безопасности.
По его словам, "сотрудничая с Кубой, Трамп может заработать миллиарды долларов для США и создать десятки тысяч рабочих мест для американцев".
Мнение народа
При этом, как подчеркивается, "молодые американцы кубинского происхождения гораздо чаще выступают за это, чем представители старшего поколения". По сведениям издания, в особенности за потепление высказываются жители тех штатов, экономика которых в значительной степени связана с сельским хозяйством, поскольку они хотят развивать бизнес на Кубе.
На Кубе же в свое время абсолютное большинство граждан приветствовало возобновление работы посольств. Нынешние же изменения политики со стороны администрации Трампа у сегодняшних кубинцев понимания не вызывают.
"Трампу необходимо пересмотреть политику в отношении Кубы, последовать примеру предыдущей и улучшить отношения с Гаваной", — считает Хайме Грасиан Эрнандес, менеджер одной из известных и старейших кубинских музыкальных групп Septeto Habanero, основанной еще в 1920 году.
В январе 2016 года в Гаване проходили съемки американского сериала House of Lies ("Обитель лжи") с участием актера Дона Чидла, напомнил он. "Для нас это был интересный, хотя и не новый опыт", — сказал Грасиан Эрнандес.
Между двумя народами "всегда были подобные связи", которые оказались нарушенными из-за "экономической, торговой и финансовой блокады, объявленной Вашингтоном после победы революции", — сказал он.
"За последние два года многие известные люди из США, да и простые люди побывали на Кубе. Они открывают для себя правду о нашей стране, и с этой правдой они возвращаются к себе домой", — считает 70-летний пенсионер-агроном Энрике Саяс, живущий в городе Тринидад в центре Кубы. "Усиление прямых контактов между народами – позитивный факт", — отметил он в разговоре с корреспондентом Sputnik.
На Трампа же, по мнению кубинского пенсионера, оказали влияние определенные круги в Майами. Но будущее, все же, он видит в более светлых тонах.
"Не думаю, что вся эта риторика, которую Трамп использовал против нашей страны, будет иметь продолжение… В США очень многие не заинтересованы в продолжении напряженности, — в основном, среди народа и среди известных людей, среди тех, кто смог посетить Кубу", — считают он.