Восстановлению дипотношений Кубы и США исполнилось два года

ВАШИНГТОН/ГАВАНА/МОНТЕВИДЕО, 20 июл – РИА Новости. Вторую годовщину восстановления дипломатических отношений между США и Кубой и в Вашингтоне, и в Гаване встречают гораздо более сдержанно, чем первую – вектор поменялся после того, как республиканская администрация Дональда Трампа сменила демократическую администрацию Барака Обамы.

Вместо существовавшей еще недавно эйфории и ожиданий того, что самое старое из существующих в мире эмбарго, которое США ввели против Кубы более 50 лет назад, наконец-то окончательно уйдет в историю, в Вашингтоне воцарился весьма жесткий подход, более напоминающий о прежних временах отчуждения.

О намерении нормализовать отношения кубинский и американский лидеры объявили 17 декабря 2014 года. После этого последовала целая серия встреч высокопоставленных дипломатов в Вашингтоне и в Гаване, и уже летом следующего года на Кубе и в США вновь были открыты посольства.

За полтора года представители двух стран встречались более 50 раз. Куба и США разработали и утвердили более 20 двусторонних документов, среди которых — меморандумы и соглашения в области миграции, о безопасности морских перевозок, о борьбе с наркоторговлей, о почтовом сообщении, двусторонние документы в области сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, кибербезопасности и другие. Особый резонанс вызвало восстановление регулярных воздушных перевозок из США на Кубу – прибывший с севера первый регулярный рейс на острове встречали особенно тепло.

Предметом диалога на высоком уровне становились и такие темы, как сотрудничество в телекоммуникационной сфере, права человека, а также вопрос о компенсациях. США исключили Кубу из списка стран-пособников терроризма, а, незадолго до того, как покинуть свой пост, президент США Барак Обама отменил политику "мокрых ног-сухих ног", чего в течение долгого времени требовала Гавана. В соответствии с этой политикой береговая охрана США возвращала на Кубу нелегалов, задержанных в море, в то время как сумевшие добраться до берега по морю или же достигшие американской границы сухопутным путем получали миграционные льготы и преференции.

Благодаря потеплению в отношениях двух государств значительно вырос и продолжает расти поток американцев, посещающих Кубу. По словам министра туризма Кубы Мануэля Марреро, рост числа приехавших на Кубу из США в первом полугодии 2017 года – несмотря на запрет обычных турпоездок для американцев — составил 150%.

Тем не менее, на фоне начавшегося диалога и сближения Гавана неоднократно прямо и косвенно критиковала Барака Обаму за то, что тот не до конца воспользовался своими президентскими полномочиями и фактически оставил в полной силе эмбарго против Кубы.

Трамп: вперед, в прошлое?

Трамп не дождался второй годовщины потепления между Вашингтоном и Гаваной и добавил в атмосферу между ними поток холодного воздуха. Причем демонстративно сделал это в Майами – самом кубинском из американских городов. В июне он объявил об отмене соглашения с Кубой, которое заключил его предшественник.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку прежней администрации с Кубой", — сказал нынешний американский лидер. Со свойственным ему деловым подходом он назвал это соглашение "ужасным", добавив, что оно "сеет нестабильность в регионе". Кроме того, президент отметил, что США в результате данного соглашения "ничего не получили взамен".

При этом он пообещал не снимать с Кубы санкции до тех пор, пока там не будут проведены политические реформы, в частности, пока не будут освобождены политзаключенные и легализованы различные партии.

В то же время Трамп, как настоящий бизнесмен, не стал хлопать дверью, а оставил ее приоткрытой. Он пообещал начать с Гаваной переговоры по новому соглашению.

"Мы готовы и сможем начать переговоры по заключению лучшей сделки для кубинцев, для американцев", — отметил президент. По его словам, "она будет справедливой, и в ней будет смысл".

Дополнительных деталей Трампа не уточнил, но судя по всему, Вашингтон будет в ходе переговоров – если они вообще начнутся – диктовать свои условия и трактовать свободу и демократию исходя из своих представлений.

Туризму — стоп



Впрочем, многие подробности новой американской стратегии в отношении Кубы уже известны. В частности, в Белом доме сообщили о решении ограничить туристические поездки из США на Кубу.

Объясняется это решение тем, что поступающие от туризма средства Гавана направляет на финансирование своей военной монополии Grupo de Administracion Emperesarial (GAESA).

Как заявил в данной связи официальный представитель Белого дома, "многие сделки между США и Кубой приносили прибыль кубинским военным, которые продолжают притеснять народ".

В госдепе отмечают, что турпоездки на Кубу запрещены, а "федеральные нормативы США регулируют посещение страны для лицензированных категорий граждан в специально оговоренных случаях". При этом подчеркивается, что "любой человек, находящийся в США, вне зависимости от гражданства и национальности, должен соответствовать всем этим нормативам".

Впрочем, есть здесь одно "но". Американские авиакомпании уже почувствовали "вкус" полетов на Кубу и не хотят терять доходы. Впрочем, Трамп политиком стал совсем недавно, но с бизнесменами он говорит на одном языке. Стало быть, и с авиакомпаниями есть шанс договориться.

Новая экономика



В Белом доме отметили, что изменение подходов к Кубе будет стимулировать торговлю со свободными кубинскими предприятиями.

В справке госдепа по этой части говорится, что "хотя санкции и остаются в силе, США являются для Кубы одним из крупнейших поставщиков продовольствия и сельхозпродукции". В частности, указывается на то, что в прошлом году этих товаров на Кубу было поставлено на 247 миллионов долларов. Кроме того, общий объем средств, переправленный американцами на остров, "оценивается в 2016 году в 3 миллиарда долларов, и это играет важную роль в экономике Кубы, управляемой государством".

Между тем, в Белом доме утверждают, что новая политика отстранит от каналов экономической деятельности кубинских военных, но при этом будет позволять "американским гражданам и предприятиям развивать экономические связи с частным сектором на Кубе".

Также американские власти указывают на то, что политика Трампа по Кубе "будет стимулировать американскую торговлю со свободными кубинскими предприятиями и будет оказывать давление на правительство Кубы", позволяя тем самым кубинским гражданам расширять частный сектор.

Позиция Гаваны



На недавней летней сессии кубинского парламента лидер страны Рауль Кастро упрекнул Обаму в том, что тот за время своего правления так и не отказался от политики, направленной на смену режима в Гаване, блокаду острова оставил неизменной и ничего не сделал в отношении базы США в Гуантанамо – Куба на протяжении десятилетий требует вернуть ее территорию.

По словам Кастро, нынешняя же администрация президента Трампа пошла на ужесточение эмбарго, используя "старую и враждебную риторику времен холодной войны и прикрываясь озабоченностью правами человека".

Тем не менее, лидер страны подтвердил, что официальная Гавана готова обсуждать двусторонние вопросы, но исключительно на основе уважительного диалога и принципов равенства обеих стран.

Кастро призвал США не ждать от Гаваны уступок, связанных с суверенитетом страны и ее независимости. "Мы никогда в истории революции этого не делали", — подчеркнул кубинский лидер.

Кто за, кто против



Естественно, у новой стратегии Трампа нашлись как сторонники, так и противники. Лидером первых, как и ожидалось, стал сенатор от штата Флорида Марко Рубио – сын кубинских иммигрантов, настроенный по отношению к властям на исторической родине чрезвычайно жестко.

В недавнем интервью газете Miami Herald он выразил уверенность в том, что "Трамп будет относиться к Кубе, как и следует относиться к диктаторскому государству, и что американская внешняя политика будет отражать тот факт, что сотрудничество с кубинской военщиной не отвечает национальным интересам США".

Еще одним сторонником ужесточения мер в отношении Гаваны так же ожидаемо стал коллега Рубио по сенату Тед Круз. Сразу же после объявления Трампом нового направления он выступил с заявлением, в котором назвал принятое решение "важным шагом в правильном направлении". Законодатель напомнил, что и прежде поддерживал подобные меры, в частности, законопроект о запрете финансирования сделок со структурами под контролем кубинских военных, который предлагал Рубио.

По мнению Круза, "политика Обамы по нормализации отношений с коммунистической Кубой фундаментально подорвала интересы США и укрепила контроль сторонников режима Кастро над страной".

"Я приветствую позитивный шаг Трампа в сторону прекращения финансирования США кубинской армии. Для меня это не что-то абстрактное, это очень личный вопрос. Мои отец и тетя сидели в тюрьме на Кубе – при Батисте и при Кастро. Они на собственном опыте убедились в том, как кубинские власти подавляют народ, и они оба сбежали в США в поисках свободы", — рассказал сенатор.

Впрочем, противников у идеи ужесточения курса тоже хватает, хотя, возможно, среди них и нет таких "звезд" политики", как Рубио и Круз. В частности, старший сотрудник традиционно тяготеющего к Демократической партии вашингтонского политологического института имени Брукингса Тед Пикконе признал, что "окно возможностей закрывается", но отметил необходимость "выработки стратегии по оказанию влияния на администрацию Трампа". По его словам, потепление отношений с Гаваной отвечает интересам Вашингтона не только в экономике, но и в национальной безопасности.

Бизнес, похоже, придерживается такого же мнения. Во всяком случае, Джеймс Уильямс, директор группы Engage Cuba ("Вовлекай Кубу"), которая объединяет американские компании и организации, выступающие за снятие санкций в отношении Гаваны, на страницах Miami Herald заявил, что "деловые и гражданские лидеры Американского бюро фермеров, Американской торговой палаты и республиканские члены конгресса США призывают президента Трампа отказаться от неудачной политики эмбарго против Кубы".

По его словам, "сотрудничая с Кубой, Трамп может заработать миллиарды долларов для США и создать десятки тысяч рабочих мест для американцев".

Мнение народа



В США общественность, похоже, в большей степени поддерживает продолжение курса на потепление, чем возвращение к "ледниковому периоду" между США и Кубой. В частности, как пишет авторитетный американский журнал The Atlantic, "опросы показывают, что свыше 70% американцев, включая соратников президента Трампа по Республиканской партии, высказываются за снятие эмбарго в отношении Кубы.

При этом, как подчеркивается, "молодые американцы кубинского происхождения гораздо чаще выступают за это, чем представители старшего поколения". По сведениям издания, в особенности за потепление высказываются жители тех штатов, экономика которых в значительной степени связана с сельским хозяйством, поскольку они хотят развивать бизнес на Кубе.

На Кубе же в свое время абсолютное большинство граждан приветствовало возобновление работы посольств. Нынешние же изменения политики со стороны администрации Трампа у сегодняшних кубинцев понимания не вызывают.

"Трампу необходимо пересмотреть политику в отношении Кубы, последовать примеру предыдущей и улучшить отношения с Гаваной", — считает Хайме Грасиан Эрнандес, менеджер одной из известных и старейших кубинских музыкальных групп Septeto Habanero, основанной еще в 1920 году.

По его мнению, существующие ограничения мешают не только кубинскому народу, но и американцам, и тормозят сложившиеся веками культурные и социальные связи. Так, по его словам, бейсбол и бокс — "общенационально любимые виды спорта с обеих сторон Мексиканского залива". "Это нас всегда объединяло, несмотря на то, что мы в этих видах спорта всегда были соперниками", — добавил он в разговоре с корреспондентом Sputnik.

В январе 2016 года в Гаване проходили съемки американского сериала House of Lies ("Обитель лжи") с участием актера Дона Чидла, напомнил он. "Для нас это был интересный, хотя и не новый опыт", — сказал Грасиан Эрнандес.

Между двумя народами "всегда были подобные связи", которые оказались нарушенными из-за "экономической, торговой и финансовой блокады, объявленной Вашингтоном после победы революции", — сказал он.

"За последние два года многие известные люди из США, да и простые люди побывали на Кубе. Они открывают для себя правду о нашей стране, и с этой правдой они возвращаются к себе домой", — считает 70-летний пенсионер-агроном Энрике Саяс, живущий в городе Тринидад в центре Кубы. "Усиление прямых контактов между народами – позитивный факт", — отметил он в разговоре с корреспондентом Sputnik.

"Сейчас в США гораздо лучше понимают Кубу, чем раньше. Это самое главное изменение за последние два года", — отметил пенсионер.

На Трампа же, по мнению кубинского пенсионера, оказали влияние определенные круги в Майами. Но будущее, все же, он видит в более светлых тонах.

"Не думаю, что вся эта риторика, которую Трамп использовал против нашей страны, будет иметь продолжение… В США очень многие не заинтересованы в продолжении напряженности, — в основном, среди народа и среди известных людей, среди тех, кто смог посетить Кубу", — считают он.