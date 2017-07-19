В Белом доме прокомментировали "тайную" встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии, заявила на брифинге представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Это был официальный ужин, он был организован канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина", — сказала она.

Сандерс добавила, что говорить о том, что эта встреча была тайной, "абсурдно".

Отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры вопрос санкций, она в очередной раз озвучила заявление Белого дома о том, что они обсуждали только санкции, связанные с якобы "вмешательством" РФ в выборы в США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп в течение двух дней общались "на полях" саммита G20 в немецком Гамбурге, никаких "тайных" встреч не было, и утверждать это абсолютно абсурдно.