Оппозиция Венесуэлы представила свой план правления, если уйдет Мадуро

МЕХИКО, 19 июл – РИА Новости. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" Венесуэлы представил в среду свой план действий на случай, если удастся добиться ухода с поста президента страны Николаса Мадуро.

"Смена (власти) неостановима и неизбежна, блок обещает гарантировать стабильность", — приводит портал Nacional заявление депутата Энри Рамоса.

Среди приоритетов оппозиции в случае прихода к власти Рамос отметил создание правительства национального единства, преодоление гуманитарного кризиса, переживаемого страной в связи с нехваткой продуктов питания и медикаментов, а также разработку экономического плана для борьбы с бедностью.

Отдельно программа оппозиции касается борьбы с преступностью, ставшей настоящим бичом венесуэльского общества в последние годы. Противники Мадуро предлагают делегировать полномочия борьбы с ней полицейским силам и национальной боливарианской гвардии, чтобы они разоружили военизированные формирования и так называемых "колективос", сторонников действующей власти, нападающих на оппозицию. "Вооруженные боливарианские силы не смогут быть использованы для защиты интересов какой-либо верхушки", — говорится в плане оппозиции.

С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших с начала акций протеста превысило 90 человек.