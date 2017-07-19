Оппозиция Венесуэлы представила свой план правления, если уйдет Мадуро

МЕХИКО, 19 июл – РИА Новости. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" Венесуэлы представил в среду свой план действий на случай, если удастся добиться ухода с поста президента страны Николаса Мадуро.
"Смена (власти) неостановима и неизбежна, блок обещает гарантировать стабильность", — приводит портал Nacional заявление депутата Энри Рамоса.
Среди приоритетов оппозиции в случае прихода к власти Рамос отметил создание правительства национального единства, преодоление гуманитарного кризиса, переживаемого страной в связи с нехваткой продуктов питания и медикаментов, а также разработку экономического плана для борьбы с бедностью.
С начала апреля в Венесуэле идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Общее число погибших с начала акций протеста превысило 90 человек.