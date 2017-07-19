В ЕС призвали Россию дистанцироваться от заявлений лидера ДНР о Малороссии

БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Евросоюз призывает Россию дистанцироваться от недавних заявлений из самопровозглашенных республик Донбасса как противоречащих целям минских соглашений, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС.

Накануне представитель ЕС, комментируя предложение Захарченко о создании государства Малороссия, назвал его не соответствующим целям, прописанным в минских соглашениях.

В заявлении, распространенном в среду Европейской внешнеполитической службой (ЕВС), говорится, что "недавние заявления и провокационная риторика так называемых лидеров некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, на данный момент неподконтрольных правительству, противоречит целям минских соглашений". При этом сама идея о создании Малороссии в документе не упоминается.

"Европейский Союз ожидает, что Россия однозначно дистанцируется от таких заявлений или действий, которые нарушают характер переговоров, в которых она участвует, и активизирует усилия по прекращению конфликта", — заявил представитель Евросоюза.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.