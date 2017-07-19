Сенатор Кейн считает, что надо продолжать восстанавливать связи с Кубой

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США не должны предпринимать никаких шагов назад в процессе нормализации отношений с Кубой, однако темпы продвижения вперед должны зависеть от ситуации с правами человека, заявил РИА Новости сенатор от Вирджинии и экс-кандидат на пост вице-президента США Тим Кейн.

"Я активно поддерживал усилия администрации (бывшего президента США Барака Обамы) по восстановлению дипломатических отношений (с Кубой), и я не хочу делать никаких шагов назад", — сказал Кейн.

"Я думаю, что темпы продвижения вперед зависят от двусторонних отношений, и, конечно же, мы хотим добиться большего прогресса в решении основных вопросов прав человека на Кубе. Что касается моего взгляда, то никаких шагов назад — шаги вперед в зависимости от прогресса на правозащитном фронте", — уточнил он.

Ранее американская администрация приняла решение ограничить туристические поездки своих граждан на Кубу. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной.