Польша пригрозила Еврокомиссии судом в ответ на санкции

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Польша может обратиться в Суд ЕС в случае запуска Еврокомиссией санкционной процедуры в отношении республики из-за судебной реформы, заявил агентству PAP замглавы МИД страны Конрад Шиманьский.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам вице-председателя ЕК Франса Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. Кроме того, Тиммерманс отметил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

"Если ЕК представит свои рекомендации, правительство предметно их рассмотрит. Если дойдет до запуска иных процедур, мы будем защищать свою правоту в том числе в Суде Европейского союза", — заявил Шиманьский.