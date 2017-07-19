Замглавы МИД Украины поднял вопрос о положении в Крыму на СБ ООН по Африке

ООН, 19 июл — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица увидел сходства между ситуацией в Руанде 1994 года и в его стране сегодня. Он поднял вопрос о положении в Крыму на заседании Совета Безопасности ООН по Африке.

В среду Совет Безопасности ООН провел заседание по теме "Мир и безопасность в Африке".

"В 1994 году ООН не удалось быстро отреагировать и предотвратить геноцид в Руанде, 20 лет спустя на Украине ООН, Совет Безопасности и генеральный секретарь не предприняли шагов, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", — заявил на встрече Сергей Кислица.

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Петр Ильичев в завершении своего выступления по теме заседания обратил внимание на заявление украинского дипломата. "Расцениваем как достойную сожаления очередную попытку делегации Украины отвлечь внимание Совета Безопасности от вопросов, которые мы сегодня обсуждаем", — сказал он.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>