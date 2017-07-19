Американский сенатор предложил предъявить России ультиматум по РСМД

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сенатор-демократ Бен Кардин внес в конгресс законопроект о "противодействии" российскому ракетному вооружению, сообщает телеканал RT, в распоряжении которого оказался текст документа.

Российское правительство предлагается уведомить, что в случае несоблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на 1 января 2019 года США примут ответные меры. Эти меры будут включать, в частности, создание неядерных ракет большой дальности, которые будут запускаться из зоны, недоступной для российских систем ПВО.

Помимо этого, США необходимо укреплять военное сотрудничество с союзниками в Европе и Азии, а также способствовать наращиванию их потенциала поставками высокоточных крылатых ракет наземного и морского базирования, считает Кардин.

Вместе с тем в документе констатируется неспособность европейских союзников США противостоять России. Сегодня "союзники Соединенных Штатов в Европе не располагают достаточными средствами обороны и материально-техническими ресурсами для обеспечения должной защиты от новых крылатых ракет наземного базирования, состоящих на вооружении Российской Федерации", цитирует RT текст законопроекта.

В настоящее время законопроект рассматривается комитетом сената по международным делам. Кардин ранее уже выступал с инициативами введения антироссийских санкций: так, он был автором "закона Магнитского", запрещающего въезд в США ряду российских чиновников, якобы причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, напоминает RT.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

В США неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора. Глава МИД Сергей Лавров отверг данные утверждения и указал, что американская сторона не приводит никакой конкретной информации в подтверждение своих заявлений.