Рябков объяснил свои слова CNN о "почти" решенном вопросе дипсобственности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков пояснил, что означал его ответ о "почти достигнутом" соглашении с США по российской дипсобственности, который привел телеканал CNN по итогам встречи с первым замгоссекретаря по политическим вопросам Томасом Шенноном.

После состоявшихся 17 июля переговоров журналисты CNN встретили Рябкова у здания госдепартамента и выкрикнули вопрос о том как прошла встреча. Позже корреспондент телеканала Джим Скуитто привел ответ замглавы российского МИД о том, что Москва и Вашингтон "почти достигли соглашения о возврате собственности, арестованной США".

"Слово "почти", которое было там произнесено, — это способ самозащиты. Инстинктивно надо было найти что-то такое, к чему журналисты не готовы и что для них потребует хотя бы несколько минут, чтобы осмыслить. Этого времени как раз хватает, чтобы дойти до машины и уехать. Но на самом деле на следующий (после переговоров) день я сказал и хочу повторить, что "почти" не считается. Это из той же серии, что и обещать — не значит жениться. Поэтому мы должны продолжать работу и смотреть, что получится, а что нет", — сказал Рябков в программе "60 минут" на канале "Россия-1".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.