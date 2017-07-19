Киев отказался парафировать механизм по особому статусу Донбасса

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Представители Киева на переговорах в среду в Минске без объяснения причин отказались парафировать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"На заседании контактной группы делегация Киева не нашла аргументов, чтобы объяснить, почему отказывается от парафирования "формулы Штайнмайера" как механизма вступления в силу особого статуса республик Донбасса", — сказал Мирошник.

По его словам, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, не получив ответа от Киева на предложение полпреда РФ Бориса Грызлова парафировать текст "формулы" всеми участниками контактной группы, вынужден был перейти к обсуждению следующего вопроса.

"В данной ситуации это уже вполне осязаемый сигнал для гарантов минских соглашений и основа для формирования своей политической оценки действиям Киева, а также причинам застоя", — считает Мирошник.

По его мнению, гарантам минских соглашений необходимо определиться, исходя из чего они оценивают действия Киева, "из их реальных поступков, тормозящих выполнение минских соглашений, или других геополитических причин". "До конца месяца должны пройти переговоры лидеров "нормандского формата", где может быть рассмотрен и данный вопрос, который долгое время не решается в Минске", — заявил Мирошник.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.