Киев отказался парафировать механизм по особому статусу Донбасса

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Представители Киева на переговорах в среду в Минске без объяснения причин отказались парафировать механизм вступления в силу особого статуса Донбасса, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
"На заседании контактной группы делегация Киева не нашла аргументов, чтобы объяснить, почему отказывается от парафирования "формулы Штайнмайера" как механизма вступления в силу особого статуса республик Донбасса", — сказал Мирошник.
По его словам, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, не получив ответа от Киева на предложение полпреда РФ Бориса Грызлова парафировать текст "формулы" всеми участниками контактной группы, вынужден был перейти к обсуждению следующего вопроса.
"В данной ситуации это уже вполне осязаемый сигнал для гарантов минских соглашений и основа для формирования своей политической оценки действиям Киева, а также причинам застоя", — считает Мирошник.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.