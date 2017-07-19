CNN рассказал о подготовке в КНДР к новому ракетному запуску

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНДР готовится к новому ракетному запуску, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США.

При этом источники телеканала не уверены, идет ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты или о запуске ракеты средней дальности.

КНДР 4 июля провела пуск баллистической ракеты "Хвасон-14", объявив, что она пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, а время полета составило 39 минут. В то же время показатели полета, представленные российскими военными экспертами, оказались в два раза меньше.