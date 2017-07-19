Рябков: администрация Трампа не отошла от позиции Обамы по дипсобственности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа не отошла от противоправной позиции администрации Барака Обамы, которая предприняла незаконные шаги, изъяв дипсобственность РФ и приняв меры против российского дипперсонала, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, администрация Трампа не отошла от полностью противоправной позиции предыдущей администрации, которая сочла возможным по политическим и никаким другим мотивам осуществить эту совершенно беспрецедентную и абсолютно не укладывающуюся в сознании ни правовиков, ни дипломатов, ни политиков меру. И администрация Трампа в известном смысле упорствует в этом подходе. Поэтому, чтобы его изменить, требуются дополнительные усилия, и дипломатические, и иные — при необходимости. Американцам об этом сказано", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя итоги последнего раунда переговоров с первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

При этом он объяснил, почему российская сторона использует столь яркие выражения, как например "грабеж среди белого дня", в адрес США. "Нет никакой возможности мириться с происходящим", — отметил Рябков.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.