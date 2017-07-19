Жена Бута напомнила, что мужа наказывали за чайный гриб еще в 2015 году

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Жена отбывающего 25-летний тюремный срок в США российского бизнесмена Виктора Бута Алла разъяснила РИА Новости, что история с добавлением 40 дней к сроку заключения ее супругу за выращивание чайного гриба, которая вновь стала одной из главных в российских СМИ, случилась более полутора лет назад. По ее словам, это, вероятно, стало результатом недоразумения при цитировании адвоката ее мужа.

По ее словам, то, что история с чайным грибом снова неожиданно всплыла в российских СМИ, вероятно, является результатом недоразумения при цитировании слов адвоката ее мужа Алексея Тарасова, который говорил, что Буту могут добавить 54 дня за общение с российским журналистом, и напомнил про наказание, полученное полтора года назад за чайный гриб.

По ее словам, к россиянину в американской тюрьме имеется предвзятое отношение: за ним наблюдают гораздо интенсивнее, чем за другими заключенными, его постоянно контролирует центральная служба мониторинга американских тюрем.

Тем не менее, по мнению Аллы Бут, такое внимание к судьбе ее мужа вполне своевременно, так как сейчас возникла необходимость в интенсивной работе правозащитников по сбору и передаче мировой общественности доказательств незаконности преследования Виктора американскими спецслужбами и американской судебной системой. "Почему-то отечественные правозащитные организации и индивидуальные правозащитники не спешат заняться делом Виктора, не проявляют никакой инициативы, а ведь они могли бы вполне хотя бы включиться в те усилия, которые предпринимает ради освобождения моего мужа МИД России", — сказала Алла Бут.

Она добавила, что, как ни странно, иностранные правозащитники проявляют больший интерес к судьбе Виктора Бута, чем российские. "К Виктору обратилась правозащитница и адвокат из Франции с предложением подать иск против США за нарушение его прав в Совет по правам человека ООН. После этого обращения я и мои коллеги по фонду "Дорога домой" установили контакт с этой женщиной-правозащитником, которая не раз выступала в Совете по правам человека с исками против нарушений прав человека государствами, в том числе и США", — рассказала супруга Бута.

Она пояснила, что подобный иск против государства можно подавать в Совет по правам человека тоже только от имени государства, права гражданина или граждан которого нарушены. "Большая проблема с подачей такого иска состоит в том, что на это нужны средства, а их у семьи Виктора нет. Виктор очень надеется, что такой иск будет подан, и средства на его подачу найдутся", — сказала Алла Бут.

Она добавила, что предложившая подать иск против США в Совет по правам человека ООН французская правозащитница уверена, что есть достаточно оснований говорить о нарушении прав Виктора и при его аресте в Таиланде в результате провокационной операции американских спецслужб, и при его вывозе в США, и в ходе самого судебного процесса в Нью-Йорке, и при назначении суровых наказаний за мельчайшие проступки в тюрьме, которые с точки зрения международного законодательства вообще не являются проступками.