Трамп просит сенат не уходить на каникулы, пока не будет отменена Obamacare

ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы сенат не уходил на летние каникулы до тех пор, пока не будет решена судьба действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare, сообщил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер.

В среду Трамп в Белом доме в закрытом режиме проводит ланч с сенаторами-республиканцами, на котором обсуждается этот вопрос.

"На ланче в Белом доме с сенаторами-республиканцами президент сказал, что сенат должен работать, пока не решен вопрос с системой здравоохранения", — написал Спайсер в Twitter.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл сообщил, что традиционные каникулы сенаторов будут перенесены на две недели и начнутся 14 августа в связи с обсуждением реформы здравоохранения.

Большинство республиканцев во главе с Трампом добиваются отмены системы Obamacare, введенной еще в 2010 году. Макконнелл накануне заявил, что голосование по отмене Obamacare состоится в "начале следующей недели", несмотря на высокую вероятность неудачного исхода голосования. В настоящий момент у республиканцев недостаточно голосов, чтобы отменить Obamacare — это решение поддерживают лишь 49 республиканцев, а трое республиканцев против, как и все 48 демократов.

Решение Макконнелла — средство давления на несогласных республиканцев. Партийная и фракционная дисциплина в сенате недостаточно жесткая, чтобы заставить сенаторов голосовать тем или иным образом. Однако если они пойдут против воли партии, теоретически им придется объясняться с избирателями, а также с лоббистами и НПО, которые поддерживают республиканскую повестку.

Первоначально руководство республиканцев намеревалось принять законопроект, который заменит Obamacare, но не смогло заручиться поддержкой большинства сенаторов. После этого Макконнелл заявил, что пока что фракция сосредоточится на отмене Obamacare, а замену ему придумает потом.