Рябков: даже если Россия выкинет белый флаг, США не снимут санкции

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Даже если Москва выкинет белый флаг, Вашингтон сделает все, чтобы не отменять санкции в отношении России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы знаем, что те санкции, которые введены сейчас, что бы мы ни сделали, пусть вот мы объявим, что мы согласны на все и выкинем белый флаг, все равно начнутся слушания, запросы, перезапросы. Сенаторы, конгрессмены — они найдут миллион предлогов для того, чтобы ничего не отменять", — сказал Рябков в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

МИД РФ ранее сообщал, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США и другие острые вопросы.