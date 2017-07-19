В Израиле приняли заявление по решению Польши о сносе советских памятников

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кнессет Израиля принял заявление в связи с решением Польши о сносе советских памятников, заявил в среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Наши коллеги из кнессета Израиля рассмотрели постановление, которое мы с вами договаривались синхронно вместе с ними рассмотреть также в рамках нашего заседания", — заявил Володин в ходе пленарного заедания ГД в среду.
Он отметил, что договоренность о принятии Госдумой и кнессетом заявлений, осуждающих этот закон, была достигнута при личной встрече с израильским коллегой Юлием Эдельштейном.
"20 минут назад кнессет Израиля практически единогласно, при одном воздержавшемся, поддержал срочное предложение на повестку дня — задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Госдума через несколько минут также примет обращение к парламентам Европы, осуждающее решение властей Польши о сносе советских памятников.
Встреча Володина и председателя кнессета Израиля Юлия Эдельштейна состоялась в конце июня.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.