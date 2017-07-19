В Израиле приняли заявление по решению Польши о сносе советских памятников

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Кнессет Израиля принял заявление в связи с решением Польши о сносе советских памятников, заявил в среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Наши коллеги из кнессета Израиля рассмотрели постановление, которое мы с вами договаривались синхронно вместе с ними рассмотреть также в рамках нашего заседания", — заявил Володин в ходе пленарного заедания ГД в среду.

Он отметил, что договоренность о принятии Госдумой и кнессетом заявлений, осуждающих этот закон, была достигнута при личной встрече с израильским коллегой Юлием Эдельштейном.

"20 минут назад кнессет Израиля практически единогласно, при одном воздержавшемся, поддержал срочное предложение на повестку дня — задачи по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы открываем очень важную практику: по ключевым вопросам международной повестки дня, таким как сегодняшний, мы начинаем практику принятия синхронных решений с парламентами иностранных государств, потому что в плоскости парламентской дипломатии у нас есть прекрасная возможность объединить усилия и обратить внимание мирового сообщества на те вопиющие ситуации, которые, к сожалению, происходят на европейском пространстве", — подчеркнул парламентарий.

Госдума через несколько минут также примет обращение к парламентам Европы, осуждающее решение властей Польши о сносе советских памятников.

Встреча Володина и председателя кнессета Израиля Юлия Эдельштейна состоялась в конце июня.

"Наши народы больше всех пострадали от фашизма в годы Второй мировой войны. Совершенно недопустимы случаи осквернения памятников солдатам, отдавшим жизнь в борьбе с нацизмом, а тем более законодательное оправдание этих преступных действий", — заявил спикер ГД.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.