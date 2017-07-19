Киев призвал Москву осудить заявления о создании Малороссии

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Киев призывает РФ осудить заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"В этом контексте (идеи о создании Малороссии — ред.) призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.), который является тотальным нарушением минских соглашений", — написала Олифер в среду на своей странице в Facebook.

Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.