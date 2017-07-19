Савченко заявила, что Минюст Украины зарегистрировал ее партию

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что Минюст зарегистрировал ее партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
Ранее Савченко заявила, что министерство юстиции без объяснения причин не зарегистрировало ее партию. Савченко также сообщала, что ее избрали главой украинской партии "Наступ" ("Наступление"). Кроме того, было принято решение изменить название партии на "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
"Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии", — написала Савченко на своей странице в Facebook.
В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которого будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Позднее движение "РУНА" заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.