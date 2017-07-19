Савченко заявила, что Минюст Украины зарегистрировал ее партию

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что Минюст зарегистрировал ее партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Ранее Савченко заявила, что министерство юстиции без объяснения причин не зарегистрировало ее партию. Савченко также сообщала, что ее избрали главой украинской партии "Наступ" ("Наступление"). Кроме того, было принято решение изменить название партии на "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

В конце декабря 2016 года Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которого будет построение на Украине децентрализованного унитарного государства. Позднее движение "РУНА" заявило о прекращении сотрудничества с Савченко из-за разногласий.

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.