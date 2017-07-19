ЕК: в течение двух лет 40% руководящих постов в структуре займут женщины

БРЮССЕЛЬ, 19 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия (ЕК) обязалась к ноябрю 2019 года обеспечить занятие женщинами 40% руководящих постов в исполнительной коллегии Евросоюза, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕК.

"Комиссия одобрила в среду новую кадровую политику, которой это предусмотрено", — сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день доля женщин в кадровом составе сотрудников Еврокомиссии составляет 55%, но они занимают 34% руководящих постов. В самой коллегии из 28 еврокомиссаров во главе с Жан-Клодом Юнкером на сегодняшний день девять женщин.