Рябков упрекнул СМИ в "зацикленности" на теме встречи Путина и Трампа
19:5019.07.2017
(обновлено: 19:53 19.07.2017)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Многочисленные инсинуации в СМИ на тему второй, "секретной" встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно объяснить зацикленностью на этой теме, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Каждый из лидеров (двадцатки) волен общаться (в рамках ужина) с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал", — сказал Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что ранее в Белом доме не сообщали о такой встрече.
Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Беседа лидеров двух крупнейших держав мира началась в 17.09 мск.
Накануне Белый дом сообщал, что, согласно графику американского президента, встреча должна была продлиться около получаса. Однако переговоры длились более двух часов.
В начале встречи Дональд Трамп заявил, что для него честь лично встретиться с российским лидером. Американский президент подчеркнул, что ожидает "много положительного" в отношениях двух стран после этих переговоров.
Президент России также отметил, что рад встрече с американским коллегой, и намерен обсудить с ним двусторонние отношения и вопросы международной повестки.
Президент России подчеркнул, что личные встречи нужны для решения наиболее важных и острых вопросов двусторонней и международной повестки дня.
Из-за настойчивости прессы президенты дважды обменялись рукопожатиями в комнате переговоров.
Во время двусторонней встречи президенты предпочли не отвечать на вопросы представителей СМИ.
После того, как журналисты удалились, встреча глав государств продолжилась в закрытом режиме.
Переговоры президентов двух стран проходили в расширенном формате: помимо глав государств на них присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
За несколько часов до начала переговоров президентам двух стран представился шанс поздороваться в кулуарах саммита, поэтому первое, "историческое" рукопожатие состоялось перед официальной церемонией открытия G20.