Рябков рассказал, почему Трампа ругают за вторую встречу с Путиным на G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Те, кто говорят, что президент США Дональд Трамп нарушил протокол, проведя вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, стремятся подорвать авторитет американского лидера, заявил в среду в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ряд американских СМИ сообщил, что встреча двух лидеров во время обеда на саммите G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что ранее в Белом доме не сообщали о такой встрече.

"Те, кто так ставит вопрос, они работают на подрыв авторитета президента Трампа, на создание ему дополнительных сложностей", — указал замглавы российского МИД.