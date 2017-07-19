Контактная группа просит воздержаться от заявлений, противоречащих Минску-2

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что контактная группа призвала воздержаться от конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям.

В среду в Минске состоялось заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Заявления о так называемой Малороссии не отвечают основам минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе…. Контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат Минским соглашениям", — написала пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал главным в идее "воображаемого государства Малороссия" то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность.