Грызлов: отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск

МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске был отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск.

"Сегодняшняя встреча контактной группы и её подгрупп прошла в штатном рабочем режиме. Один из главных результатов работы экономической подгруппы — отработан и реализован механизм оплаты за поставку воды в Луганск. Это позволяет надеяться на устойчивую подачу воды", — сказал Грызлов журналистам.