Госдеп США призвал Россию снять запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы"

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Госдепартамент США призвал власти РФ снять запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы".

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" из-за признания ее деятельности экстремистской.

"Решение Верховного суда России против "Свидетелей Иеговы" — еще одно свидетельство беспокоящей нас тенденции по преследованию религиозных меньшинств в России. Мы призываем российские власти снять запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы" в России, отменить закрытие "Управленческого центра Свидетелей Иеговы", а также освободить любых представителей религиозных меньшинств, которые были задержаны за так называемую "экстремистскую" деятельность", — заявила в пресс-релизе официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Мы также призываем Россию уважать всеобщее право на свободу мысли, совести, религии и верований. Все религиозные меньшинства должны пользоваться свободой религии и собраний без какого-либо вмешательства, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации", — добавила Науэрт.

Судья ВС РФ Юрий Иваненко 20 апреля постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

В ходе процесса стало известно, что министерство, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови. Минюст считает, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности. По решению российских судов 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" признаны экстремистскими, как и деятельность восьми организаций в регионах России. В ходе процесса суд заслушал показания нескольких бывших членов организации, которые заявили, что за адептами установлен "тотальный контроль".

Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергают все претензии Минюста.