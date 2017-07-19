Госдеп: Иран остается главным государством-спонсором терроризма

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки считают, что Иран продолжает быть главным государством-спонсором терроризма, говорится в докладе госдепартамента США, посвященном антитеррористической деятельности по итогам 2016 года.

"Иран продолжал быть главным государством-спонсором терроризма в 2016 году, поскольку группы, поддерживаемые Ираном, сохраняли свою способность угрожать интересам и союзникам США", — говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с этим Соединенные Штаты считают оправданным использование различных инструментов для противодействия этой деятельности, включая санкции, отмечается там.