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В мире

Кандидат в послы США в России любит пускать пыль в глаза, считает политолог

18:2119.07.2017
(обновлено: 18:22 19.07.2017)
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© AP Photo / Charles DharapakДжон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 годДжон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год
© AP Photo / Charles Dharapak

ПЕКИН, 19 июл – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман любит участвовать в событиях, носящих оттенок пиара, а также пускать пыль в глаза, его работа в качестве главы американской дипмиссии в РФ может оказаться непредсказуемой, сказал РИА Новости доцент Института международных отношений Фуданьского университета (Шанхай) Шэнь И.

Как сообщил во вторник Белый дом, президент США Дональд Трамп выдвинул экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла США в России.

Утвердить Хантсмана в должности теперь должен сенат США.

Имя Хантсмана впервые появилось в прессе в связи с его возможным назначением послом в РФ в мае, однако ни его представители, ни источники в администрации США не подтверждали информацию о номинации. По мнению ряда экспертов, сейчас процедура согласования его кандидатуры может несколько затянуться из-за идущего расследования по возможному российскому вмешательству в американские выборы, однако в итоге он "пройдет" Сенат.

Участник пиар-событий

Джон Хантсман ранее занимал пост посла США в КНР.

По словам Шэнь И, будучи главой американской дипмиссии в Китае, Хантсман запомнился участием в пиар-событиях.

"Работа Джона Хантсмана послом США в КНР запомнилась появлением на месте событий, имеющих оттенок пиара, включая участие в массовых выступлениях (в 2011 году), где он появлялся, особо это не афишируя, и был сфотографирован", — сказал собеседник агентства.

В феврале 2011 года в Пекине полиция и военные предотвратили массовую демонстрацию под именем "жасминовой революции", призывы к которой распространялись в интернете. По данным издания Wall Street Journal, в интернете были опубликованы фотографии, на которых Хантсман, одетый в кожаную куртку с нашивкой в виде американского флага и черные очки, стоит среди протестующих. Посольство США тогда заявляло, что его участие было случайным, и что Хантсман не знал о призыве к проведению протеста. После публикации фотографий Хантсмана среди протестующих его имя на китайском (Хун Бопэй, Hong Bopei) на некоторое время было заблокировано в местных поисковых системах.

"Он любит пускать пыль в глаза. По-моему он в Шанхае с помпой разъезжал на мотоцикле Харлей-Дэвидсон. Несмотря на то, что он нарушал правила дорожного движения, он пользовался своей дипломатической неприкосновенностью, чтобы удовлетворить собственное пристрастие. Строго говоря, тот факт, что он участвовал в массовых акциях (2011 года – ред.), это явно не соответствует его статусу посла", — добавил Шэнь И.

Непредсказуемая работа

Как отметил доцент Института международных отношений Фуданьского университета, будучи послом США в Китае, Хантсман не продемонстрировал тех способностей, которыми должен обладать глава дипмиссии. Шэнь И добавил, что в России работа экс-губернатора штата Юта, учитывая события, в которых он участвовал, может оказаться непредсказуемой.

"Я не могу сказать, почему Трамп решил направить его послом в Россию. Возможно, в будущем он покажет себя лучше, чем в Китае, а может быть – окажется еще более непредсказуемым. Сейчас непонятно (зачем Трамп назначил Хантсмана)", — сказал Шэнь И.

"Своим поведением в Китае он не продемонстрировал каких-либо способностей, какие должен иметь посол", — отметил собеседник агентства.

Эксперт полагает, что это решение назначить Джона Хантсмана послом в России – "в стиле Трампа — принимать решения не в соответствии со здравым смыслом".

По мнению Шэнь И, лучше не пытаться чрезмерно интерпретировать назначение Хантсмана главой американской дипмиссии в России, так как в этом "нет никакого особого, скрытого смысла".

Джон Хантсман (Jon Huntsman) родился 26 марта 1960 года в городке Пало-Альто, штат Калифорния. До номинирования послом в РФ Хантсман был главой американской дипмиссии в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год был заместителем помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005–2009 годах — губернатор штата Юта.

 

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