Мэр французского города извинился за баннеры против "чертовых туристов"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мэру французского города Могио пришлось извиняться перед путешественниками после появления в небе над пляжем баннеров, в грубой форме прогоняющих туристов, сообщает портал Local.

Отдыхающие на популярном пляже Карнон, располагающемся на южном побережье страны неподалеку от города Монпелье, увидели над головами небольшой самолет с баннером. На нем на английском языке была написана фраза "Возвращайтесь домой, чертовы туристы". За ним последовал еще один самолет с той же надписью на испанском.

Позже выяснилось, что это послание гостям города отправил французский комик Реми Гайяр, популярный автор роликов на YouTube. На его странице можно найти видео с подготовкой так называемого пранка (шутки, розыгрыша) для туристов.

Однако, как отмечает Local, такая шутка понравилась не всем. В частности, мэр города Ивон Буррель озаботился тем, какое впечатление она произведет на путешественников. В своем микроблоге в Twitter он назвал розыгрыш "огорчающим" и попытался убедить потенциальных туристов в том, что город ждет их в гости этим летом.