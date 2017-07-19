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В мире

В Харькове оперу Чайковского изменили на "бандеровский лад"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (240)
17:3019.07.2017
(обновлено: 17:51 19.07.2017)
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© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкПамятник Степану Бандере. Архивное фотоПамятник Степану Бандере. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Харькове в честь 330-летия со времени прихода к гетманской власти Ивана Мазепы решили "осовременить" оперу Петра Чайковского "Мазепа", рассказала украинский музыкальный критик Любовь Морозова в интервью Gazeta.ua.

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Опера русского композитора написана на пушкинский сюжет, где Мазепа показан "предателем и лицемером", отметила критик. Чтобы создать "новую редакцию" произведения, организаторы постановки вырезали фрагмент из старой партитуры и сделали перевод текста на украинский язык. При этом Морозова подчеркнула, что по всему миру ставят оперы на языке оригинала.

Также критик рассказала, что в начале и в конце оперы вставили "любимую песню" Степана Бандеры "Чорна рілля ізорана" ("Черная пашня изоранная"), а в последнем эпизоде на экране позади сцены показывают фотографии военных, участвовавших в операции в Донбассе.

"Эта постановка, пожалуй, должна была вызвать усиленное чувства патриотизма, а на самом деле дала обратный эффект", — заключила Морозова.

"Мазепа" — опера Чайковского в трех действиях по мотивам поэмы Пушкина "Полтава". Действие разворачивается на Украине в начале 18 века, когда гетман украинских казаков Иван Мазепа просит у генерального писаря Кочубея руки его дочери Марии. Тот отказывает, однако девушка вопреки воле отца уходит к Мазепе. После этого Кочубей организовал донос на гетмана Петру I, но царь ему не поверил. Кочубей был схвачен и казнен, а Мазепа по окончании Полтавской битвы, как и предупреждал писарь, совершил предательство и сбежал вместе со шведами.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Степан Бандера (1909-1959) был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжала борьбу против советской власти.

*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.

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