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В мире

Одна семья — много детей: новая демографическая стратегия Китая

17:5019.07.2017
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© REUTERS / Aly Song Ученицы бегут в уборные во время перерыва между занятиями в спортивной олимпийской школе. Шанхай, КитайУченицы бегут в уборные во время перерыва между занятиями в спортивной олимпийской школе. Шанхай, Китай
© REUTERS / Aly Song

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. Власти Китая, ранее боровшиеся с высокой рождаемостью, станут выплачивать деньги семьям, согласным завести более одного ребенка. Конкретная сумма находится на стадии обсуждения. По данным телеканала France Info, она может достигнуть нескольких тысяч евро. Российский демограф, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Елена Баженова в разговоре с РИА Новости предположила, что КНР создаст систему социальных льгот для двудетных, включая преференции на получение жилья. Ранее подобная система уже была выстроена, но работала на благо тех, кто ограничивался одним ребенком.

© REUTERS / Sean YongДети на тренировке по гимнастике
© REUTERS / Sean Yong
Дети на тренировке по гимнастике

Одна семья, один ребенок, один кормилец

Политика "одна семья — один ребенок" стала визитной карточкой Китая с середины 1970-х, когда лидер Коммунистической партии Дэн Сяопин столкнулся с необходимостью остановить демографический рост, который вел Китай к перенаселению. Принятые меры включали распространение контрацепции, легализацию абортов и государственное давление — систему штрафов для нарушителей установленных правил. Регламентация, параллельно вводившаяся партией, ужесточалась. До 1971 года граждане КНР имели право заводить не более чем трех детей, после (за исключением отдельных случаев) — только одного.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
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На сегодняшний день Китай — страна с самой низкой рождаемостью на земном шаре: 1,05 ребенка на одну женщину. Доля пожилых людей в Поднебесной возросла до 15% и к 2030 году рискует достигнуть 24%. Официальная статистика ООН называет КНР в числе стран, вступивших в полосу старения. "Однодетная семья изменила возрастную структуру общества, и особенно остро это чувствуется в больших городах. В них доля пожилых людей еще больше, чем в Китае в среднем. И это создает новый вызов — необходимость расширять систему социального обеспечения", — говорит Баженова.

В традиционном Китае забота о родителях возлагалась на детей. Столкнувшись с проблемой старения, китайские власти поставили себе амбициозную задачу: нарастить численность молодежи так же эффективно, как она была снижена.

Китай не хочет встречать дряхлость

Политика "одна семья — один ребенок" была упразднена в Китае в два этапа: в 2013 и 2015 годах. Ныне действующие демографические стандарты приняты к исполнению начиная с 1 января 2016 года. Итоги прошлого года практически сразу же продемонстрировали впечатляющий рост рождаемости. На свет появилось на 1,3 миллиона китайцев больше, чем в 2015-м. Рекордные цифры тем не менее не устраивают пекинское руководство. В планах КНР — сохранить и приумножить достигнутое: выйти на уровень в 17-20 миллионов рожденных до 2020 года. 

Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
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В Пекине учитывают старение своего населения, стремясь выжать из имеющихся возможностей максимум. В партии надеются на повышение рождаемости, пока демографический ресурс не исчерпан, и, недовольные достигнутыми результатами, готовы стимулировать семьи с двумя детьми юанем.
"Ранее в Китае существовала система социальных льгот для однодетных семей. Такие семьи гораздо легче могли получить квартиру, повышение по службе. Вполне вероятно, подобная система будет выстроена теперь для тех, кто ранее притеснялся, — для двудетных", — говорит Баженова.

© AP Photo / Ng Han GuanРебенок на фоне флага Коммунистической партии Китая. 2016 год
© AP Photo / Ng Han Guan
Ребенок на фоне флага Коммунистической партии Китая. 2016 год

Китайский демографический рост и Россия

Увеличение рождаемости в Китае, какие формы бы оно ни приняло, не несет прямой угрозы для России. "Экономические условия в КНР продолжают улучшаться, средняя зарплата по стране, согласно официальным данным, уже составила сумму, равную 50 тысячам рублей. Материального стимула ехать на заработки в Россию для китайцев нет. Оставшись на родине, часть своих усилий новое поколение китайцев должно будет потратить на обеспечение стариков. В окрестностях Пекина уже построен "Город Солнца" — город-спутник, рассчитанный на старшее поколение. Дети покупают в нем квартиры для родителей, проработана система обслуживания пожилых людей на дому, протягивается ветка метро", — рассказывает Баженова.

Одновременно с этим Китай работает над расширением системы социальных гарантий, ранее распространявшихся исключительно на городское население в ущерб пожилым людям из сельской местности. Старикам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума и живущим вдалеке от городов, обещаны дотации.

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