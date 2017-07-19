Демократы призвали ФБР провести проверку в отношении Иванки Трамп

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Группа демократов в конгрессе США обратилась с призывом к ФБР провести проверку в отношении старшей дочери и советника президента США Дональда Трампа Иванки из-за подозрений, что она могла скрыть факт встреч своего мужа Джареда Кушнера "с представителями российских властей", свидетельствует размещенное на сайте конгресса письмо.

Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой оказалась в центре внимания СМИ и политиков в Соединенных Штатах в связи с расследованием предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в США и "российских связей" окружения Трампа. На этой встрече также присутствовал Кушнер. New York Times ранее сообщила, что у Весельницкой якобы есть "связи в Кремле", но сама адвокат это отрицает. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Хиллари Клинтон.

"Мы пишем это письмо с просьбой к Федеральному бюро расследований провести проверку потенциально серьезного вопроса, касающегося старшей дочери и советника президента Иванки Трамп. Как член администрации США и близкий советник президента она подавала заявление на допуск к секретным материалам и, следовательно, должна была сообщить обо всех своих иностранных контактах, то же касается ее супруга, братьев и сестер", — говорится в письме демократов, адресованном исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу.

Демократы подозревают, что Иванка Трамп намеренно могла не упомянуть информацию о встречах своего мужа "с адвокатом Натальей Весельницкой, послом России в США Сергеем Кисляком и главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым".

"А если она действительно сообщила об этих встречах, кто в Белом доме знал о многочисленных контактах Кушнера и Трампа-младшего с представителями властей РФ до того, как эта информация стала широко известна? И что самое важное, обсуждала ли она какие-то из этих встреч с президентом, и если так, то когда?", — говорится в письме.

Ранее Трамп-младший описал встречу с Весельницкой как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.