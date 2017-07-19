Демократы призвали ФБР провести проверку в отношении Иванки Трамп

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Группа демократов в конгрессе США обратилась с призывом к ФБР провести проверку в отношении старшей дочери и советника президента США Дональда Трампа Иванки из-за подозрений, что она могла скрыть факт встреч своего мужа Джареда Кушнера "с представителями российских властей", свидетельствует размещенное на сайте конгресса письмо.
Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой оказалась в центре внимания СМИ и политиков в Соединенных Штатах в связи с расследованием предполагаемого "вмешательства РФ" в выборы в США и "российских связей" окружения Трампа. На этой встрече также присутствовал Кушнер. New York Times
ранее сообщила, что у Весельницкой якобы есть "связи в Кремле", но сама адвокат это отрицает. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Хиллари Клинтон.
"Мы пишем это письмо с просьбой к Федеральному бюро расследований провести проверку потенциально серьезного вопроса, касающегося старшей дочери и советника президента Иванки Трамп. Как член администрации США и близкий советник президента она подавала заявление на допуск к секретным материалам и, следовательно, должна была сообщить обо всех своих иностранных контактах, то же касается ее супруга, братьев и сестер", — говорится в письме демократов, адресованном исполняющему обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбу.
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
Иванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
Демократы подозревают, что Иванка Трамп намеренно могла не упомянуть информацию о встречах своего мужа "с адвокатом Натальей Весельницкой, послом России в США Сергеем Кисляком и главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым".
"А если она действительно сообщила об этих встречах, кто в Белом доме знал о многочисленных контактах Кушнера и Трампа-младшего с представителями властей РФ до того, как эта информация стала широко известна? И что самое важное, обсуждала ли она какие-то из этих встреч с президентом, и если так, то когда?", — говорится в письме.
Ранее Трамп-младший описал встречу с Весельницкой как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.