Киев отказывается возобновить соцвыплаты жителям Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Киев отказывается возобновлять социальные выплаты жителям Донбасса и упрощать процедуру их получения, заявила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

"Несмотря на прописанную в Комплексе мер обязанность Украины возобновить социальные выплаты или хотя бы упростить существующую сегодня процедуру, украинская сторона в очередной раз отвечает отказом", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ходе заседания экономической подгруппы в Минске обсуждались вопросы отмены экономической блокады ЛНР и ДНР, выплаты пенсий и возобновления водоснабжения.

"Жаль, что Украина лоббирует решение лишь тех вопросов повестки, которые затрагивают финансовую сторону, и абсолютно не готова обсуждать и решать проблемы, затрагивающие жизнь и благосостояние простых граждан", — добавила Талакина.