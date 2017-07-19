МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об абсурдности увязывания Евросоюзом нормализации отношений с РФ с полной имплементацией минских соглашений по Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в среду.

Лавров провел традиционную встречу с главами дипмиссий стран-членов Евросоюза и руководителем представительства ЕС в РФ.

"Обозначив сохраняющийся у России настрой на восстановление сотрудничества с ЕС, С. В. Лавров подчеркнул абсурдность увязывания Евросоюзом нормализации отношений с Россией с полной имплементацией минских договоренностей. Министр призвал ЕС активно содействовать полному и безоговорочному выполнению Киевом своих обязательств", — говорится в тексте сообщения на сайте МИД РФ.

Отмечается, что на встрече также были затронуты ситуация в Ливии, в Афганистане, некоторые другие актуальные международные проблемы.