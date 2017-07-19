Источник объяснил, почему Египет не признает катастрофу над Синаем терактом

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Отказ Египта расследовать авиакатастрофу над Синаем по статье "теракт" позволяет ему не выплачивать компенсации семьям погибших, заявил РИА Новости источник, близкий к российско-египетским переговорам по авиабезопасности.
Как сообщалось ранее, российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.