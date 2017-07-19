Источник объяснил, почему Египет не признает катастрофу над Синаем терактом

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Отказ Египта расследовать авиакатастрофу над Синаем по статье "теракт" позволяет ему не выплачивать компенсации семьям погибших, заявил РИА Новости источник, близкий к российско-египетским переговорам по авиабезопасности.

"Египетские власти до сих пор не возбудили уголовное дело по статье терроризм, расследование проходит как обычная авиакатастрофа. Это делается для того, чтобы не осуществлять выплаты семьям погибших, так как сразу будет понятно, что теракт стал возможен вследствие недоработки служб безопасности", — сказал источник.

Как сообщалось ранее, российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.