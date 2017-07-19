Албания попросила помощи НАТО в борьбе с пожарами

БЕЛГРАД, 19 июл – РИА Новости. Правительство Албании запросило помощь НАТО для тушения природных пожаров на юге и востоке страны, сообщил в среду министр внутренних дел Дритан Демирай.

Накануне глава МВД республики лично посетил места пожаров в районах городов Шкодер и Лежа, где огонь представляет угрозу для населенных пунктов, местных жителей и их собственности. В настоящее время в Албании бушует 12 природных пожаров из которых шесть наиболее крупных – в горах вблизи Шкодера, а также на юге и востоке страны.

"Министр заявил, что Служба гражданской защиты задействовала все имеющиеся собственные пожарные бригады и вертолеты, а также получила помощь частной авиакомпании", — передает информагентство АТА.

Демирай отметил, что власти Албании находятся в постоянном контакте с представителями НАТО, Греции и Черногории по вопросу природных пожаров. Албания является членом Североатлантического альянса с 2009 года.