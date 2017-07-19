Чарли Гарду дали американское гражданство для лечения в США

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Конгресс США предоставил смертельно больному 11-месячному мальчику Чарли Гарду из Великобритании американское гражданство, чтобы он мог пройти экспериментальное лечение в Штатах, пишет газета Independent.

Дело Чарли Гарда получило широкую огласку после того, как британские суды и в июне Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред".

Но родители Чарли Конни Йейтс и Крис Гард против такого решения и хотят продолжать лечить мальчика. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Также они обратились с просьбой о помощи к папе Римскому. Ребенок болен редчайшим неизлечимым генетическим заболеванием – синдромом истощения митохондриальной ДНК.

Член палаты представителей США Джефф Фортенберри сообщил, что соответствующее решение американских властей "предоставляет статус постоянного жителя Чарли Гарду и семье, чтобы Чарли мог получить медицинскую помощь, в которой нуждается". Теперь больницу Great Ormond Street (GOSH) в британской столице, где лежит мальчик, могут обязать выписать его.

Нейробиолог Мичио Хирано из Колумбийского университета Нью-Йорка на этой неделе специально прибыл в Лондон, чтобы осмотреть ребенка. Он также попытался убедить Высокий суд в том, что мальчику с некоторой долей вероятности может помочь нуклеозидная терапия. Согласно результатам его исследования, она снижает мышечную слабость у пациентов со схожим наследственным заболеванием.