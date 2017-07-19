Президент Ирана обвинил США в двуличности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани указал на двуличность властей США при введении санкций против Тегерана, передает агентство IRNA. © Fotolia / Borna_Mir МИД Ирана назвал США реальной угрозой безопасности Ближнего Востока

"С одной стороны они представляют Конгрессу официальный доклад, что Иран полностью привержен своим обязательствам, из-за чего они вынуждены уважать положения СВПД и не могут нарушать их, с другой стороны – под различными предлогами пытаются ввести новые санкции, которые противоречат логике, духу и букве СВПД, а также не являются конструктивными", — сказал Роухани.

"Американцы, как обычно, вели себя двояко и двулично", — заявил президент Ирана.

По словам Роухани, власти в Вашингтоне пренебрегают некоторыми обязательствами при выполнении международных соглашений. "Они пренебрегли Парижским соглашением (о климате — ред.), договоренностями с Кубой и рядом других обязательств по соглашениям со странами Северной Америки и Восточной Азии", — отметил он, указав, что США в таком случае не имеют права призывать другие страны к стабильности и безопасности.

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.

При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.