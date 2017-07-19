Президент Ирана обвинил США в двуличности

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани указал на двуличность властей США при введении санкций против Тегерана, передает агентство IRNA.
"С одной стороны они представляют Конгрессу официальный доклад, что Иран полностью привержен своим обязательствам, из-за чего они вынуждены уважать положения СВПД и не могут нарушать их, с другой стороны – под различными предлогами пытаются ввести новые санкции, которые противоречат логике, духу и букве СВПД, а также не являются конструктивными", — сказал Роухани.
"Американцы, как обычно, вели себя двояко и двулично", — заявил президент Ирана.
По словам Роухани, власти в Вашингтоне пренебрегают некоторыми обязательствами при выполнении международных соглашений. "Они пренебрегли Парижским соглашением (о климате — ред.), договоренностями с Кубой и рядом других обязательств по соглашениям со странами Северной Америки и Восточной Азии", — отметил он, указав, что США в таком случае не имеют права призывать другие страны к стабильности и безопасности.
Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. Тегеран осудил санкции Вашингтона, сообщив, что введет ответные санкции в отношении американских лиц и компаний.
При этом ранее США подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе — договоренности на этот счет были достигнуты между Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года.