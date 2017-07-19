Украинские пограничники проводят учения вблизи границы с Крымом

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Украинские пограничники проводят учения в Херсонской области у границы с Крымом, сообщила в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данным погранслужбы, личный состав оперативно-боевой пограничной комендатуры бердянского отряда проводит учения вблизи границы с Крымом в Геническом районе Херсонской области.

"Обучение военнослужащих проводится для повышения своего мастерства, в частности в выполнении стрельб из различного вида оружия", — говорится в сообщении.

Пограничники уже отработали элементы тактической медицины, в рамках которой отрабатывали оказание первой помощи раненому в опасной зоне и его эвакуацию, отметили в ведомстве. Также в ходе учений военнослужащие "заложили" минно-взрывное устройство на маршруте движения колонны.

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