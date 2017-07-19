Теффт рассказал о своем путешествии по России в тридцатиградусный мороз

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт в ходе визита во Владимирскую область рассказал о том, как впервые посетил регион в середине 90-х годов и пережил настоящие русские морозы.

"Это мой первый визит в область в ранге посла, но я уже был здесь вместе с семьей в 1996 году, когда посетил Владимир и Суздаль после католического Рождества. Мы смогли ознакомиться с культурными традициями этого места, но, к сожалению, мы столкнулись с одной маленькой проблемой: температура была минус 35 градусов по Цельсию. Нам сказали, что это была одна из самых холодных зим в регионе. Это был настоящий русский зимний туризм, но погода нас ограничивала. Поэтому мы очень рады, что в этот раз она лучше", — заявил Теффт журналистам.

В начале июля Джон Теффт, который возглавляет американское посольство в России с 2014 года, объявил, что покинет страну осенью.

В среду президент США Дональд Трамп предложил назначить послом в России экс-губернатора штата Юта Джона Хантсмана. Его кандидатуру еще должен утвердить сенат.