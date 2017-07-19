Источник: Каир не хочет связывать следствие по А321 с вопросом полетов в РФ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Египетские власти не хотят увязывать расследование крушения российского самолета с возобновлением полетов, заявил РИА Новости источник, близкий к российско-египетским переговорам по авиабезопасности.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

"Египтяне не хотят увязывать расследование крушения с возобновлением полетов туристов из России. Они настроены вечно расследовать крушение и наказывать никого не будут. Нас такая позиция не устраивает", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

В мае замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в подвешенном состоянии. В Каире в ответ на это заявили, что Египет выполнил все российские требования по обеспечению безопасности своих аэропортов.