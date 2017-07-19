РФ обеспокоена отсутствием подвижек в расследовании Египтом катастрофы A321

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российская сторона обеспокоена отсутствием подвижек в расследовании в Египте авиакатастрофы над Синаем, заявил РИА Новости в среду источник, близкий к российско-египетским переговорам по авиабезопасности.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение Москва приняла после крушения над Синаем самолета А321 российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала произошедшее как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

"До настоящего времени у сторон нет понимания, что произошло с самолётом, каким образом взрывное устройство попало на борт самолёта, кто его пронёс. Также нет установленных подозреваемых и их пособников из числа сотрудников аэропорта", — сказал источник.

Как сообщалось ранее, российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

В мае замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в подвешенном состоянии. В Каире в ответ на это заявили, что Египет выполнил все требования Москвы по обеспечению безопасности своих аэропортов.