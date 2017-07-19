Нетаньяху резко раскритиковал политику Евросоюза в отношении Израиля

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху на закрытой встрече с премьерами Венгрии, Чехии, Словакии и Польши резко раскритиковал политику ЕС в отношении Израиля, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, выступление по ошибке транслировалось в наушниках журналистов, освещавших визит Нетаньяху в Будапешт. В ходе выступления на закрытой встрече Нетаньяху раскритиковал "политизированность" отношения ЕС к Израилю.

"Европейский союз — единственная международная организация, определяющая отношения с Израилем, который дает ему технологии, политическими соображениями. Никто этого не делает. У нас особые отношения с Китаем, и он не интересуется политическими вопросами. (Премьер Индии Нарендра) Моди сказал мне: "Я должен заботиться об интересах Индии, где я все это возьму? В Рамалле?". Россия не ставит политических условий, Африка тоже. Только ЕС делает это. Это безумство. Это противоречит интересам Европы", — цитирует издание заявление Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что премьеры Венгрии и Израиля призвали расширить сотрудничество ЕС и еврейского государства в области безопасности и технологий в условиях угроз терроризма и миграции, а также признали необходимость общей переоценки отношений Израиля и Европейского союза.