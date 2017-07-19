WikiLeaks опубликовал доклады ЦРУ с анализом работы вредоносных программ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Портал WikiLeaks опубликовал в рамках проекта Vault 7 новую партию секретных документов ЦРУ, в которую вошли доклады о функционировании некоторых вредоносных программ, подготовленные для ведомства экспертами.

Часть под названием UCL/Raytheon содержит документы, подготовленные компанией-подрядчиком Raytheon Blackbird Technologies в ходе проекта UMBRAGE Component Library (UCL). Серия докладов была направлена ЦРУ в ноябре 2014 года и в сентябре 2015.

Как отмечает WikiLeaks, компания исполняла для американской разведслужбы работы по прогнозированию развития техники, проводя анализ кибератак в интернете и составляя рекомендации для разработчиков ЦРУ при дальнейшем исследовании существующих вирусов и создании собственных вредоносных программ.

"Они (документы) главным образом содержат идеи с доказательством концепции работы и оценкой вектора атаки вредоносных программ, сделанные частично на основе общедоступных документов исследователей в области безопасности и частных компаний в области компьютерной безопасности", — говорится в аннотации к публикации на сайте.

WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).