Два силовика подорвались на минах в Донбассе, сообщили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (144)

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих подорвались на минном заграждении в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское, у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

"Семнадцатого июля, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — заявил Марочко.

По его словам, данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования армии Украины.