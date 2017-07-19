Два силовика подорвались на минах в Донбассе, сообщили в ЛНР

ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих подорвались на минном заграждении в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Крымское, у линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Семнадцатого июля, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское, подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении двое военнослужащих 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — заявил Марочко.
По его словам, данный факт тщательно скрывается от вышестоящего командования армии Украины.