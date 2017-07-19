Валенса: кровь жертв смоленской катастрофы - на руках Ярослава Качиньского

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что кровь жертв смоленской катастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Лех Качиньский, — на руках его брата Ярослава Качиньского, который долгое время контролирует все политические процессы в стране.
"Ярослав Качиньский, обращаю ваше и не только ваше внимание на то, что сценаристом начинаний… и всех действий, и сегодня это хорошо видно, но так было всегда, были вы. Поэтому смоленская трагедия и все совершенные тогда ошибки обременяют прежде всего вас и ваши планы. Вы — главный виновник этой трагедии и это на вас кровь смоленских жертв", — написал Валенса в Facebook.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.