Посла Турции вызвали в МИД Германии после ареста немецкого правозащитника

БЕРЛИН, 19 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. МИД ФРГ вызвал турецкого посла в связи с арестом в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера, заявил в среду официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер.

"Сегодня утром по указанию министра иностранных дел Зигмара Габриэля турецкий посол был вызван в МИД на разговор. Этот разговор только что состоялся в МИД", — сказал Шефер на брифинге. По его словам, турецкому послу заявили, что арест Штойдтнера и других активистов неприемлем.

Шефер подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией Габриэль решил прервать свой отпуск и вернуться в Берлин. Утром он прибудет в МИД, где проведёт консультации касательно возможных мер.

"Федеральное правительство требует незамедлительного освобождения Петера Штойдтнера и незамедлительного, беспрепятственного консульского доступа", — сказал он.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был Штойдтнер.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт написал на своей странице в соцсети Twitter, что правительство ФРГ выражает солидарность с немецким правозащитником. А МИД ФРГ потребовал от Анкары немедленного освобождения правозащитника, назвав обвинения против него абсурдными.