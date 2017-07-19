Премьер Турции сообщил о перестановках в правительстве

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил в телевизионном выступлении о перестановках в кабинете министров: министры обороны и юстиции заняли должности вице-премьеров, назначены пять новых министров.

"Министр обороны Фикри Ышык и министр юстиции Бекир Боздаг назначены вице-премьерами", — заявил Йылдырым на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вице-премьерами являются также Мехмет Шимшек, Реджеп Акдаг и Хакан Чавушоглу.

Генсек Партии справедливости и развития Абдулхамит Гюль занял должность министра юстиции, а министром обороны стал Нуреттин Джаникли, занимавший до этого должность вице-премьера.

Йылдырым назвал обновление кабмина "обновлением крови". "Пятнадцать наших коллег остались на своих постах, пятеро присоединились к нашему кабинету министров, шестеро коллег поменяли должности в кабмине", — заявил он.