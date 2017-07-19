Бако Саакян переизбран президентском Нагорно-Карабахской республики

ЕРЕВАН, 19 июл — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Национальное собрание (парламент) непризнанной Нагорно-Карабахской республики переизбрало в среду президентом на трехлетний переходный период от полупрезидентской к президентской форме правления действующего главу НКР Бако Саакяна, передает корреспондент РИА Новости.

По итогам тайного голосования, за Саакяна проголосовали 28 депутатов 33-местного парламента. Его соперник, лидер партии "Движение-88" Эдуард Агабекян, набрал четыре голоса.

Выборы состоялись в соответствии с принятой 20 февраля 2017 года новой конституцией, предусматривающей переход от полупрезидентской к президентской форме правления. После 2020 года пройдут общенациональные выборы, и президент будет избираться на пятилетний срок. Кандидатуру Саакяна выдвинули сразу три фракции — "Родина", "Дашнакцутюн", "Демократия", которым принадлежит подавляющее большинство мандатов в Национальном собрании. Агабекяна выдвинула возглавляемая им фракция, состоящая из трех человек.

Саакян был одним руководителей Армии обороны Карабаха во время военных действий в начале 90-х годов, долгое время возглавлял органы безопасности НКР, занимает пост президента непризнанной республики с сентября 2007 года. Он делает ставку на стабильность и национальное единство.

Как заявил Саакян в одном из своих выступлений, "мы всегда должны быть сильными и едиными, всей нацией защищать нашу свободу и независимость и создавать достойное будущее для подрастающего поколения". Надежным залогом безопасности народа он, в частности, считает свободную, суверенную и демократическую государственность, боеспособную армию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

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