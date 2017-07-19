В Еврокомиссии не опасаются выхода Польши из Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия, критикуя Польшу за угрозу принципам верховенства права, не опасается, что она выйдет из Евросоюза, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.

В среду коллегия еврокомиссаров обсудила проводимую в Польше судебную реформу. По словам Тиммерманса, если три закона, которые пока не приняты, вступят в силу, судебная власть в стране окажется под контролем политической. В этой связи ЕК готовится на следующей неделе направить Польше новые рекомендации и запустить процедуру по предотвращению нарушений законодательства ЕС. Кроме того, Тиммерманс отметил, что ЕК близка к запуску процедуры в рамках статьи 7 договора о Евросоюзе, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

"Краткий ответ – нет", — сказал Тиммерманс журналистам, отвечая на вопрос, не опасается ли он выхода Польши из ЕС.

По его словам, "такого не может быть, чтобы польский народ поддержал правительство, которое выступало бы за выход из Евросоюза".

"Польша как член ЕС гораздо сильнее. Впервые за столетия истории Польша сама управляет своей судьбой, отчасти это заслуга Евросоюза. Я не думаю, что польский народ захочет расстаться с этим", — заявил первый зампред ЕК.