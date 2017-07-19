В Еврокомиссии не опасаются выхода Польши из Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия, критикуя Польшу за угрозу принципам верховенства права, не опасается, что она выйдет из Евросоюза, заявил первый вице-председатель ЕК Франц Тиммерманс.
"Краткий ответ – нет", — сказал Тиммерманс журналистам, отвечая на вопрос, не опасается ли он выхода Польши из ЕС.
По его словам, "такого не может быть, чтобы польский народ поддержал правительство, которое выступало бы за выход из Евросоюза".
"Польша как член ЕС гораздо сильнее. Впервые за столетия истории Польша сама управляет своей судьбой, отчасти это заслуга Евросоюза. Я не думаю, что польский народ захочет расстаться с этим", — заявил первый зампред ЕК.