Депутат от лейбористов призвал курить марихуану в британском парламенте

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат от Лейбористской партии Пол Флинн призвал курить марихуану в здании парламента Великобритании, чтобы бросить вызов коллективному мышлению правительства, передает телеканал Sky News.

"Я бы призвал людей нарушить закон — и я знаю, что мы, члены парламента, не должны этого делать, — прийти сюда и употреблять марихуану, посмотреть, что произойдет, бросить вызов правительству, властям, чтобы их арестовали. Только так можно справиться с коллективным мышлением правительства, которое непоколебимо, при том что законы неочевидны и богаты предрассудками – посмотрим, что они сделают", — сказал Флинн на дебатах палаты общин по антинаркотической политике.

Лейборист также заявил, что однажды совершил "ужасное преступление" совместно с активисткой Элизабет Брайс, которая страдала от рассеянного склероза и участвовала в кампаниях, призывающих к легализации медицинской марихуаны, до того, как скончалась в 2011 году. По словам Флинна, он подал Брайс чашку с горячей водой, и она выпила чай с каннабисом на террасе здания парламента.