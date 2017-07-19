Депутат от лейбористов призвал курить марихуану в британском парламенте

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Депутат от Лейбористской партии Пол Флинн призвал курить марихуану в здании парламента Великобритании, чтобы бросить вызов коллективному мышлению правительства, передает телеканал Sky News.
Лейборист также заявил, что однажды совершил "ужасное преступление" совместно с активисткой Элизабет Брайс, которая страдала от рассеянного склероза и участвовала в кампаниях, призывающих к легализации медицинской марихуаны, до того, как скончалась в 2011 году. По словам Флинна, он подал Брайс чашку с горячей водой, и она выпила чай с каннабисом на террасе здания парламента.