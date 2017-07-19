В Минске рассказали о вкладе в улучшение отношений России и Украины

МИНСК, 19 июл – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия старается вносить посильный вклад в улучшение отношений между Россией и Украиной, заявил в среду в Минске белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

"Наша позиция заключается в том, чтобы максимально содействовать процессу мирного урегулирования в регионе, процессу урегулирования отношений между Россией и Украиной. Мы стараемся вносить свой посильный вклад", — заявил журналистам Макей по итогам переговоров с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Он подчеркнул, что и Россия, и Украина — дружеские, "родные" страны для Белоруссии, "самые близкие на постсоветском пространстве", поскольку являются соседями и главными торгово-экономическими партнерами. Поэтому, продолжил Макей, Минск "обязан сделать все, чтобы на Украине как можно скорее воцарился мир и согласие и отношения между этими государствами носили дружеский характер".

"Мы категорически не приемлем той ситуации, которая существует сегодня в этом треугольнике — Белоруссия – Россия — Украина", – сказал он.

Министр пояснил, что Белоруссия испытывает негативное влияние от ситуации, вызванной событиями на востоке Украины, в частности, "страдает из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Евросоюзом", которые сказываются негативно на внешней торговле республики.

Макей добавил, что ввиду наличия у населения Украины большого количества огнестрельного оружия существует опасность его попадания на территорию Белоруссии через общую границу. Он также напомнил о 160 тысячах украинских переселенцев, которых приняла Белоруссии из-за конфликта в Донбассе.